『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した我妻ゆりか5月18日（月）発売『週刊プレイボーイ22号』のグラビアに登場した我妻ゆりか。愛嬌たっぷりで、人懐っこく撮影中もずっと笑顔。約4年ぶりの登場でも、キャラクターは何も変わらない。そんな彼女が過去最高にセクシーな姿を披露！【写真】我妻ゆりかのセクシーな姿＊＊＊【温泉ロケでふたつの夢が実現】――天真爛漫なキャラクターで人気の我妻ゆりかちゃん。週プレの登場は