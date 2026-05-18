Happyくじより、いよいよ5⽉22⽇（⾦）に公開となる7年ぶりの最新映画スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグーのキャラクターをグッズ化したHappyくじ／STAR WARS TM 『マンダロリアン・アンド・グローグー』が映画公開日の5月22日に発売される。今回のくじのイチオシは、A賞「マンダロリアン&グローグー スタチューフィギュア」・Last賞「レイザー・クレスト フィギュア」。表情・動き・装備