EUROやW杯を迎えるたびに恒例の話題となりつつあるが、フランス代表はメンバーから漏れた選手たちも極めて豪華だ。先日には2026W杯に臨むフランス代表メンバーが発表され、エースのFWキリアン・ムバッペからバイエルンのFWマイケル・オリーセ、アーセナルの最終ラインを支えるDFウィリアム・サリバらが順当に選出される一方で、実力者の落選もあった。さっそく『Planet Football』は落選メンバーでベストイレブンを作成。この面子