配偶者とは死別によって関係が終わっているのに、のこされた配偶者が「姻族関係終了届」を役所に出す死後離婚。亡くなってなお「離婚」を選択するのはなぜなのか……朝日新聞取材班の著書『ルポ熟年離婚』（朝日新聞出版）より、死後離婚が増えている背景とその選択に潜む注意点を、事例を交えて紹介します。義母を扶養し続ける義務はあるか？…70代男性の悩み「死後離婚」と呼ばれる手続きがある。配偶者が亡くなった後、のこさ