AppleとOpenAIは2024年から提携関係にあり、「Apple Intelligence」でChatGPTが利用可能になっていますが、OpenAI側が提携による恩恵が薄いとして不満を持ち、法的措置も視野に入れた検討を行っていることが報じられています。OpenAI-Apple Partnership Frays, Setting Up Possible Legal Fight - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-14/openai-apple-partnership-frays-setting-up-possible-legal-fightOp