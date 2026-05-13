『ちいかわ』の「みんなで仮装なマスコット」が、2026年5月13日（水）18時〜5月18日（月）正午12時の期間、ちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」にて受注予約受け付けされる。『ちいかわ』は、イラストレーター・ナガノがXで発信する漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと、友達のハチワレ、うさぎなど、個性豊かなキャラクターたちが織りなす、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日常の物語。2022年4月より『めざましテ