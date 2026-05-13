TVアニメ『名探偵コナン』のキャラクター入りはんこ「名探偵コナン はんこコレクション」に、新作映画『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』で活躍する萩原千速、横溝重悟、世良真澄、松田陣平、萩原研二が追加された。＞＞＞はんこビジュアルや書体、ケースのイメージをチェック！（写真9点）『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は