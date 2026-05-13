【名探偵コナン】キャラクターはんこに映画のキーパーソンが登場！
TVアニメ『名探偵コナン』のキャラクター入りはんこ「名探偵コナン はんこコレクション」に、新作映画『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』で活躍する萩原千速、横溝重悟、世良真澄、松田陣平、萩原研二が追加された。
＞＞＞はんこビジュアルや書体、ケースのイメージをチェック！（写真9点）
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
そんなTVアニメ『名探偵コナン』のお気に入りのキャラクターと好きな名前や文字でつくれる、ファンにはたまらないオーダーメイドのはんこが「名探偵コナン はんこコレクション」。
選べるキャラクタービジュアルは55種類。主人公の江戸川コナン、工藤新一をはじめ、灰原哀、怪盗キッド、赤井秀一、安室透、小嶋元太、円谷光彦、吉田歩美、鈴木園子、降谷零、沖矢昴、羽田秀吉、犯人などに加えて、新作映画で鍵を握る萩原千速、横溝重悟、世良真澄、松田陣平、萩原研二が追加された。
フォントは3種類。魅力的なキャラクターと相性のよいオーソドックスなフォントから、ちょっぴりかわいらしいフォントまでが用意されている。
苗字や名前はもちろん、旧字体、ペンネームやハンドルネームのほか、「OK」「見ました」「ありがとう」といったメッセージを入れることも（漢字3文字・ひらがなカタカナ5文字・アルファベット6文字まで）。もちろんキャラクターの名のままでの制作も可能だ。
はんこは、荷物の受け取りやメモなどへのサイン替わり、持ちものへのお名前つけ、お子さまの連絡帳や音読カードなどにポンポン押せるセルフインクタイプ、全国ほとんどの金融機関にも登録できる木彫りタイプ、黒水牛タイプから選べます。3種類ともはんこ本体にオリジナルデザインが施されている。
木彫り・黒水牛タイプは47種類のうち、お気に入りのキャラクターがデザインとして選べる専用ケース付きだ。
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
販売元：岡田商会
発売元：谷川商事
＞＞＞はんこビジュアルや書体、ケースのイメージをチェック！（写真9点）
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
選べるキャラクタービジュアルは55種類。主人公の江戸川コナン、工藤新一をはじめ、灰原哀、怪盗キッド、赤井秀一、安室透、小嶋元太、円谷光彦、吉田歩美、鈴木園子、降谷零、沖矢昴、羽田秀吉、犯人などに加えて、新作映画で鍵を握る萩原千速、横溝重悟、世良真澄、松田陣平、萩原研二が追加された。
フォントは3種類。魅力的なキャラクターと相性のよいオーソドックスなフォントから、ちょっぴりかわいらしいフォントまでが用意されている。
苗字や名前はもちろん、旧字体、ペンネームやハンドルネームのほか、「OK」「見ました」「ありがとう」といったメッセージを入れることも（漢字3文字・ひらがなカタカナ5文字・アルファベット6文字まで）。もちろんキャラクターの名のままでの制作も可能だ。
はんこは、荷物の受け取りやメモなどへのサイン替わり、持ちものへのお名前つけ、お子さまの連絡帳や音読カードなどにポンポン押せるセルフインクタイプ、全国ほとんどの金融機関にも登録できる木彫りタイプ、黒水牛タイプから選べます。3種類ともはんこ本体にオリジナルデザインが施されている。
木彫り・黒水牛タイプは47種類のうち、お気に入りのキャラクターがデザインとして選べる専用ケース付きだ。
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
販売元：岡田商会
発売元：谷川商事
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