12日（火）、新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、J SPORTSのコンテンツを視聴できる「ABEMA de J SPORTS」にて、15日（金）に横浜アリーナにて開催される2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）CHAMPIONSHIPファイナルGAME1、サントリーサンバーズ大阪 vs 大阪ブルテオンの試合を無料生配信することを発表した。 本試合の解説にはバレーボール元日本代表の高松卓矢氏、