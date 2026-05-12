先月、秋田市内で発生した2件の“オレオレ詐欺”に“受け子”として関わった疑いで、19歳の男が逮捕されました。男は容疑を否認していますが、被害金額はあわせて200万円で、逮捕当時、現金200万円を所持していたということです。先月4日と23日に詐欺の疑いで逮捕されたのは、本籍が千葉県で住所不定の19歳の男です。秋田臨港警察署などの調べによりますと、男は仲間と共謀し、「会社の書類や現金が入ったかばんをなくした」などと