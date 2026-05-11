最大の支出を抑える「相見積もり」とは 不動産投資にピリッと「攻めのスパイス」を！ 今回は、マンション管理最大の支出である「大規模修繕工事」のコストを劇的に下げる手法「相見積もり」についてです。 何もしなければ数百万円の資産が消えてしまうかもしれません。 知識ゼロからできる最強のコスト削減術を見ていきましょう。 【実録】相見積もりで「最大1,500万円」の削減に成功した事例も！ 以前、私が関わっ