今年の冬も、ロイズから心を温める限定チョコレートが登場しました。クリスマスの街並みを描いた[マイルドミルク]をはじめ、甘酸っぱいいちごや華やかなシャンパンを使った特別な味わいが勢ぞろい。ミルク感たっぷりのやさしい甘さから、大人の香りが広がる贅沢な一粒まで、シーンや気分に合わせて楽しめるラインナップです。冬だけの限定パッケージで、大切な人へのギフトにもぴったり♡ クリスマス限定