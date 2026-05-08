5月10日は「母の日」です。感謝を伝えるきっかけを作ろうと、JR大分駅で利用者にカーネーションがプレゼントされました。 【写真を見る】母の日を前にJR大分駅でドリンクやカーネーションをプレゼント このイベントは母親への日ごろの感謝を伝えてもらおうと、JR九州が大塚製薬と共同で実施しました。 10日は大分、別府、中津駅の3か所で飲料合わせて1000本が利用者に配られました。このうちJR大分駅で