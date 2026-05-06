5月25日のグーフィーのお誕生日を前に、新コレクション「GOOFY FASHION 2026」が、ディズニーストア店舗で5月8日（金）より、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアでは先行して5月5日（火）より順次発売される。ディズニーストアから、5月25日のグーフィーのお誕生日を前に、新コレクション「GOOFY FASHION 2026」が登場。グリーンやオレンジなどの鮮やかなカラーを基調に、グ