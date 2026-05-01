鎌田大地を擁するクリスタル・パレスは、現地４月30日に開催されたカンファレンスリーグ（UCL）準決勝の第１レグで、ウクライナの強豪シャフタールと中立地クラフクで対戦。３―１で先勝し、決勝進出に向けて前進した。この一戦にダブルボランチの一角で先発した鎌田は、１−１で迎えた58分、左足のハーフボレーでネットを揺らし、今季初ゴールとなる勝ち越し点を奪うと、85分には絶妙なスルーパスでヨルゲン・ストランド・ラ