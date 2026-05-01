「魔法のようなプレー」「別次元だ」欧州準決勝で１G１Aの日本代表MFを英メディアが絶賛！「まさに名人芸」「文句なしのMOM」
鎌田大地を擁するクリスタル・パレスは、現地４月30日に開催されたカンファレンスリーグ（UCL）準決勝の第１レグで、ウクライナの強豪シャフタールと中立地クラフクで対戦。３―１で先勝し、決勝進出に向けて前進した。
この一戦にダブルボランチの一角で先発した鎌田は、１−１で迎えた58分、左足のハーフボレーでネットを揺らし、今季初ゴールとなる勝ち越し点を奪うと、85分には絶妙なスルーパスでヨルゲン・ストランド・ラーセンが決めた３点目をアシスト。圧巻のパフォーマンスを披露した。
この躍動ぶりを、英国のメディアも高く評価。『SPORTS DUNIA』は採点記事で両チーム単独トップの９点をつけ、こう絶賛した。
「文句なしのマン・オブ・ザ・マッチだ。カマダはまさに魔法のようなプレーを見せた。ゴールを決め、アシストも記録し、チームの心臓とも言える存在だった。彼の動きと戦術眼は別次元。パスミスはほとんどなく、常にチャンスを伺っていた。試合の勝敗を分けた、まさに名人芸とも言えるパフォーマンスだった」
“カップ戦男”の面目躍如といったところか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鎌田大地の鮮烈ハーフボレー弾
この一戦にダブルボランチの一角で先発した鎌田は、１−１で迎えた58分、左足のハーフボレーでネットを揺らし、今季初ゴールとなる勝ち越し点を奪うと、85分には絶妙なスルーパスでヨルゲン・ストランド・ラーセンが決めた３点目をアシスト。圧巻のパフォーマンスを披露した。
この躍動ぶりを、英国のメディアも高く評価。『SPORTS DUNIA』は採点記事で両チーム単独トップの９点をつけ、こう絶賛した。
“カップ戦男”の面目躍如といったところか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鎌田大地の鮮烈ハーフボレー弾