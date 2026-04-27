宮城県石巻市にある石ノ森萬画館では、2026年5月3日（日・祝）・4日（月・祝）の2日間、「仮面ライダーゼッツ＆ガヴショー」や石巻のヒーロー「シージェッター海斗ショー」などが楽しめるゴールデンウィーク恒例イベント「春のマンガッタン祭り2026」が開催される。＞＞＞各催しのイメージカットなどをチェック！（写真10点）本イベントは、2003年より中瀬公園を会場に毎年実施している人気のイベント。ゴールデンウィーク期間にあ