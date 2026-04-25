『TVアニメ「野原ひろし 昼メシの流儀」〜オンラインくじの流儀〜』がDLEオンラインくじで予約受け付けが開始された。名シーンや料理がシュールなオリジナルグッズで登場する。＞＞＞各商品の一覧をチェック！（写真3点）TVアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』の原作は大人気キャラクター漫画『クレヨンしんちゃん』の公式スピンオフとして、しんちゃんの父・野原ひろし（35）の昼メシにまつわる出来事を塚原洋一が描いたメシ漫画。