老後の年金制度への信頼が薄れている現在、「生涯働く」ことについて注目が集まっています。私自身も最近、家計の見直しをファイナンシャルプランナーにお願いしたところ、「70歳以降も働く気はありますか？」と聞かれ、返答に窮してしまいました。老後も働く意思はあったとしても、「もし病気になっても働き口はあるのか」「この先何十年も心身ともに健康でいられるのか」と不安になるのは自然なことです。自信を持って「もちろ