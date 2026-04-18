毎週土曜夕方5時30分より放送中のアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』、第四章の先行カットとあらすじが公開された。大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選び、日々奮闘する姿を描くビブリア・ファンタジー小説：香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）を原作として制作される新アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』。このたび、4月25日（