1965年の映画公開以来、世界中のファンに愛され続けている大怪獣ガメラ。生誕60周年を記念して、「亀」をシンボルに掲げる老舗、亀の子束子西尾商店との異色のコラボレーションが実現した。＞＞＞ガメラ×亀の子束子コラボアイテムをチェック！（写真8点）今回のプロジェクトでは、記念イヤーにふさわしいプレミアムな亀の子束子×ガメラの3アイテムが展開される。「ガメラ60周年記念 亀の子束子コラボレーションTシャツ（Designed