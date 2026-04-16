ボカコレ＆歌コレでの発掘オーディションにより結成された、ボカロＰ×歌い手の新感覚ユニット「月が綺麗じゃなくたって。」。通称・ツキレイが今回、ユニットにとって3曲目の作品となる3rd Digital Single「月が消えた」が、2026年3月27日にリリースされた。ユニットを構成するのは、40mP、雪乃イト、加賀(ネギシャワーP)のボカロP3名。そして歌い手は吉沢ぽわとあられの男女2名がメンバーとなっており、これまでにも男女の