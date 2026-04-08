絵本やテレビ放送で大人気の作品「おさるのジョージ」のダイニングカフェ、「Curious George Kitchen」（「おさるのジョージ」キッチン）にて、2026年4月15日（水）より6月2日（火）までの期間限定でジョージのお顔のワッフルをテーマにした「ワッフルフェア」が開催される。フェアにあわせて限定メニューや新商品が登場する。＞＞＞限定メニューや新商品をチェック！（写真5点）ジョージは、アメリカの絵本作家 H.A.レイ と マー