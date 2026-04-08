スタジオパーソルが運営するYouTubeでは、さまざまな業界ではたらく人の1日に密着し、仕事の裏側と本音を掘り下げる『晩酌まで1日密着』シリーズをお届けしています。 楽天グループ株式会社を退職後、愛知県名古屋市にある父の鮮魚卸会社「寿商店」に入社した森朝奈さん。魚屋の2代目として、早朝の市場仕入れから店舗運営、バックオフィス業務まで幅広く担う彼女の1日を追いました。 IT企業から家業へ飛び