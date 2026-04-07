元俳優でモデルの松岡俊介の“激変”姿が話題を集めている。4月4日に放送された『出没！アド街ック天国』（テレビ東京系）に登場した松岡だが、その変化ぶりが反響を呼んでいる。「この日の放送では神奈川県横浜市の東急東横線の白楽駅周辺を特集。古着屋などが多く、カルチャータウンとして注目を集めていると紹介されました。そこで取り上げられたバーの店長として松岡さんが紹介されたのです。松岡さんはかなりの痩身で、髪は