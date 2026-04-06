【2026年4月の運勢】タロット鑑定師mimiel先生による12星座別占い「FORTUNE TAROT」。2026年4月のあなたの運勢は……？これまでよりも「今から」生まれ変わる「格好のチャンスです」「軽やかな春の空気とともに、日々のルーティンに静かなメスを入れるタイミング。前半は、なあなあで続けていたサブスクリプションの解約や、デスク周りの作業環境のアップデート、あるいは朝の時間の使い方など、日常の細部を見直す場面が増えてい