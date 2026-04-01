開催：2026.4.1会場：ロジャーズ・センター結果：[ブルージェイズ] 5 - 1 [ロッキーズ]MLBの試合が1日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとロッキーズが対戦した。ブルージェイズの先発投手はマックス・シャーザー、対するロッキーズの先発投手はライアン・フェルトナーで試合は開始した。5回裏、2番 ヘスス・サンチェス 2球目