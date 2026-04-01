岡本和真、5試合連続安打で貴重な追加点を演出！ ブルージェイズ vs ロッキーズ 試合結果【MLB】
開催：2026.4.1
会場：ロジャーズ・センター
結果：[ブルージェイズ] 5 - 1 [ロッキーズ]
MLBの試合が1日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとロッキーズが対戦した。
ブルージェイズの先発投手はマックス・シャーザー、対するロッキーズの先発投手はライアン・フェルトナーで試合は開始した。
5回裏、2番 ヘスス・サンチェス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 1-0 COL、3番 ウラジーミル・ゲレロＪｒ． カウント3-2から押し出しの四球でブルージェイズ得点 TOR 2-0 COL
6回表、2番 ハンター・グッドマン 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでロッキーズ得点 TOR 2-1 COL
7回裏、4番 岡本和真 7球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 3-1 COL、5番 ネーサン・ルークス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 4-1 COL、6番 アーニー・クレメント 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 TOR 5-1 COL
試合は5対1でブルージェイズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はブルージェイズのマックス・シャーザーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はロッキーズのフアン・メヒアで、ここまで0勝1敗0S。
なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で5打数、1安打、1打点、打率は.300となっている。
ここまでブルージェイズは4勝1敗で（ア・リーグ）東地区1位。一方ロッキーズは1勝4敗で3.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区4位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-01 14:14:29 更新