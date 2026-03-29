栗林の前に95球で完封負け■広島 1ー0 中日（29日・マツダスタジアム）まさか、まさかの開幕カードとなった。中日は27日のプロ野球開幕から、マツダスタジアムでの広島戦に臨んだ。しかし結果は3連敗。29日はエースの高橋宏斗投手が8回1失点（自責0）の好投を見せながらも完封負けを喫した。「無援護にもほどがある……」「今年も援護ないのか」とドラゴンズファンは意気消沈だ。先発に転向した栗林良吏投手の前に、中日打線は