Dバックスとの開幕3連戦【MLB】ドジャース ー Dバックス（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャースは28日（日本時間29日）、本拠地でダイヤモンドバックス戦に臨んだ。8回に球審の頭部に剛速球が直撃するアクシデントが発生。しばらく試合が中断した。1-2の8回裏、2死からムーキー・ベッツ内野手の打席でホアン・モリーヨ投手が初球に98.1マイル（約157.8キロ）のフォーシームを投げ込んだ。サイン違いがあったのか捕手のジェ