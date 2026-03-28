試合前にリング贈呈セレモニードジャースの大谷翔平投手が27日（日本時間28日）、ダイヤモンドバックス戦後にインスタグラムを更新。試合前に行われたチャンピオンリング贈呈セレモニーの際の写真を投稿した。この日の試合前には2025年の世界一を記念したチャンピオンリングの贈呈式が行われた。大谷ら選手たちがひとりひとりグラウンドに登場してリングを受け取った。大谷は右手中指にリングをはめ、フリーマン、ベッツと並