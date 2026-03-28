西武ジュニア・白崎浩之代表らが明かす…多角的な評価基準と選考の裏側憧れのNPB球団のユニホームを着て、プレーしたいと願う学童野球の選手は多い。大きな目標となるNPBジュニアチームの選考は、どのような基準で行われているのか。2025年にベルーナドームで開催された埼玉西武ライオンズジュニアの最終選考では、首脳陣が多角的に選手を評価した。最終選考に参加したのは36〜40人ほど。二次選考の実技を突破した精鋭たちだが