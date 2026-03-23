ルイス・スアレスと聞けば、サッカーファンの多くはインテル・マイアミでプレイするウルグアイ人ストライカーのことを思い浮かべるだろう。しかし今欧州でホットなルイス・スアレスは別にいる。昨夏にスペイン2部のアルメリアからポルトガルの名門スポルティングCPへ移籍したコロンビア代表FWルイス・スアレスだ。昨季はアルメリアのエースとして27ゴールを挙げ、スペイン2部リーグで得点王のタイトルを獲得。そのブレイクからスポ