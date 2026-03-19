大谷がオープン戦に登板、明かした収穫【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間19日・アリゾナ）ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、ジャイアンツとのオープン戦に登板した。5回途中まで投げて1安打無失点。今季初マウンドでいきなり結果を残した。登板後、大谷は取材に対応し「球数を投げれたのでそこが一番良かった」と手応えを語った。今季初マウンドを終えた大谷は、立ち上がりについて「今日初めてで