鈴木亮平戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」第８話が１５日に放送された。残り２話。幸後一香（戸田恵梨香）の正体が、早瀬陸（松山ケンイチ鈴木亮平）の妻早瀬夏海（山口紗弥加）が成り代わっていたことが判明。一連の不可解な事件は、合六亘（北村有起哉）の不正献金の捻出だったことが明かされ、真相の大筋が判明した。一方で第３話では、その時点で存在するはずがない「早瀬陸にそっくりな男」が目撃されてい