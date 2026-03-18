9回から登板も先頭に四球→盗塁→勝ち越し打■ベネズエラ 3ー2 米国（日本時間18日・マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝が17日（日本時間18日）にローンデポパークで行われ、米国代表はベネズエラ代表に2-3で敗れた。8回に一時は同点に追いつくも、9回にギャレット・ウィットロック投手が勝ち越しを許した。その直後、右腕のインスタグラムの投稿欄には誹謗中傷が殺到。コメント欄が閉鎖される事態