サンワサプライ株式会社は、パソコン・スマートフォンの画面汚れを落として、拭き跡を残さないウェットティッシュクリーナー「CD-WT4KP2（詰め替えタイプ）」を発売した。超極細繊維層と極細繊維層による多層構造により、優れた拭き取り性と吸収性を発揮し、強力に汚れを落とす。本製品は好評発売中のサンワサプライ製ボトルタイプ（CD-WT4K2/CD-WT4KL2）の詰め替え用だ。お手持ちのボトルを再利用できる。■パソコン・スマートフ