◇オープン戦日本ハム―DeNA（2026年3月17日エスコンF）日本ハムの郡司裕也捕手（28）がチームメートの侍ジャパン・伊藤大海投手（28）に粋なメッセージを贈った。「4番・三塁」で出場した郡司は、3回2死一、二塁でDeNAのデュプランティエから左前適時打を放った。「本来は見逃したい厳しいコース。ヒットになったので『まぁ、いいか』です」とコメント。この日はWBCに侍ジャパンのメンバーとして参加していた伊藤がチ