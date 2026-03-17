山本は4回2失点で降板…リリーフ陣から6得点を挙げた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝が16日（日本時間17日）に行われ、ベネズエラがイタリアに逆転勝ちを収め、初の決勝進出を決めた。この試合で適時打を放ったルイス・アラエス内野手がNetflixのポストゲーム・ショーに出演。激闘を繰り広げた日本戦での“対策”について明かした。ベネズエラは1-2で7回を迎えると、2死一、三塁からロナルド・アクー