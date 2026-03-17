「夢グループ」所属の歌手・保科有里（64）が17日に自身のインスタグラムを更新。自身の身に起こった災難を明かした。「昨日とある場所に停めていた私の愛車が、傷をつけられてしまいました」と報告。「右の前のドアと後のドア、そして左のドアと後のドア。写真のようにギーと」とドアに白い線が入った愛車の写真をアップした。「人様の家の前ではありません、駐車禁止の場所でもありません。もちろん外車のような高級車でも