第11管区海上保安本部によると、沖縄県名護市辺野古沖の転覆事故を調査していた那覇海上保安部の小型艇が、16日午後5時5分ごろ転覆した。原因は波の可能性がある。乗員6人中4人が救助され、2人は付近の岩場で救助を待っている。