生後まもない赤ちゃんの遺体を切断し、風俗店の冷凍庫に遺棄した罪に問われている母親が初公判で起訴内容を認めました。小原麗被告（22）は、2025年3月、東京都内のホテルで生後まもない女の赤ちゃんの遺体を切断し、勤務する墨田区の風俗店の冷凍庫に頭や手足を遺棄した罪に問われています。2026年3月16日の初公判で小原被告は起訴内容を認め、被告人質問で「父親が誰か分からず、漠然とした不安から誰かに助けを求めたり相談する