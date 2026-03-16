Netflix『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』が第98回アカデミー賞で2冠に輝いた。受賞スピーチが途中で強制終了されるという不可解な演出が、ファンの間に大きな失望を呼んでいる。【画像】「また韓国が文化盗んだ」『鬼滅』超え『KPOPガールズ』にイチャモン日本時間3月16日午前、米ロサンゼルスのドルビー・シアターで開催された第98回アカデミー賞授賞式にて、同作の挿入歌『Golden』が歌曲賞（主題歌賞）を受賞した。大本