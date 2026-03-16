渦中の小学館が韓国の人気バラエティ番組に登場し、波紋を広げている。同社は、児童性犯罪の過去を持つ作家を偽名で復帰させようとした疑いで、批判を浴びたばかりだ。【画像】韓国全土に流れた「小学館」3月13日に放送されたMBC『『私は1人で暮らす〜シングルのハッピーライフ』』では、ウェブ漫画家のキアン84が、日本ホラー漫画界の巨匠・伊藤潤二氏に会うため、タレントのカンナムとともに来日する様子が描かれた。この日、キ