「思い出を振り返りましょう」と過去の画像が表示されるGoogleフォトやOneDriveの機能。 【写真】振り返りたくもない思い出もあります 今SNSではあの機能により、最悪のタイミングで表示された思い出の写真が話題になっている。 安川さんのパソコンに「思い出を振り返りましょう」という通知とともに表示されたのは、雪の重みで屋根が崩れたカーポートと、それにより損傷した車の写真。この事件が起こったのはわず