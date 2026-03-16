Galaxy S26シリーズに搭載されたカメラは、前モデルから大きなハードウェアの変更はありませんが、より高品質な写真や動画の撮影を支える複数のソフトウェアアップデートが導入されています。その新機能の1つである「Virtual Aperture（仮想絞り）」が、将来的なソフトウェア更新を通じてGalaxy S25シリーズにも拡大される可能性が浮上しました。 ↑カメラのソフトウェアをアップデートしたGalaxy S26シリーズ（画像提供／Samsu