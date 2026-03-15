伊藤から値千金の3ラン■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で敗れた。試合を決めたのはウィルヤー・アブレイユ外野手の3ランだった。試合後、「絶好球がきた」と歓喜の言葉を残した。日本は5-4と1点リードの6回、昨年の沢村賞投手の伊藤大海をマウンドに送った。しかし連打でピンチを