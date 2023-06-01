オープン戦ヤクルト１１―０オリックス（１３日・神宮）池山ヤクルトが今季初となる本拠地試合で投打に猛牛軍団を圧倒。打っては１２安打１１得点、投げては５投手がゼロ封リレーで大勝し、燕党に笑顔をもたらした。＊＊＊この日と１４日のヤクルト・オリックス戦は午後３時試合開始。オープン戦といえば午後１時開始のデーゲームか午後６時開始のナイターが通例だが、なぜ午後３時になったのか。提案したのは松元