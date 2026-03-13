卒業のシーズンです。 【写真を見る】生徒も、先生も、保護者も涙...鶴岡市の中学校で卒業式卒業生が感謝と共に学び舎を巣立つ高校での目標は？（山形） きょうは山形県鶴岡市の中学校で卒業式が行われ、卒業生が涙と共に学び舎を巣立ちました。 鶴岡市の鶴岡第二中学校ではきょう卒業式が行われ、１３９人の卒業生が学び舎を巣立ちました。 卒業生の多くは県内の高校へ進学するということですが、クラスメイトや地