株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2026年3月13日（金）より、直火焼きの100％ビーフパティ4枚、まろやかな味わいのゴーダチーズ4枚と「ホワイトチーズソース」に、スモーキーなベーコン4枚とケチャップを加えた『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』（総カロリー1,713kcal*1 総重量543g*2）を期間・数量限定で新発売する。■食べ応え抜群な超大型チーズバーガーバーガーキングは、直火焼きの100％ビーフパ